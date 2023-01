Familie ontdekte het CO-drama in Hooglede: vader (44) en zoon (16) overleden, moeder en andere kinderen kritiek

Het was een familielid die vanochtend het CO-drama in het West-Vlaamse Hooglede (bij Roeselare) ontdekt heeft. De vrouw ging binnen in de woonst van de familie, en trof de vijf familieleden aan. De vader (44) van het gezin en zijn 16-jarige zoon zijn overleden. De moeder (42) en twee andere zonen (14 en 9) vechten momenteel voor hun leven. Vermoedelijk is het drama het gevolg van een CO-vergiftiging.

De vader van het gezin in kwestie is eigenaar van een bedrijf dat gespecialiseerd is in afbraakwerken, en containers verhuurt. Ook deze zaterdag zou er in het bedrijf gewerkt worden. Maar toen een familielid daar vanochtend arriveerde, was er niemand aanwezig op de bedrijfssite.

Ongerust reed de vrouw naar de woning van het gezin. “Toen het ouderlijk koppel niet kwam opdagen, is een schoonzus van de ouders hen gaan zoeken”, aldus persmagistraat Tom Janssens. Ze ging het huis binnen, en trof de vijf gezinsleden bewusteloos aan in hun bed. Voor de vader en zijn oudste zoon kon geen hulp meer baten. De moeder en haar twee andere zonen zijn in kritieke toestand naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht. Ze vechten voor hun leven.

Een wetsdokter en een gerechtsdeskundige kwamen rond 9.30 uur ter plaatse. Zij onderzoeken nog wat er gebeurd is, maar volgens het parket wijst alles in de richting van een CO-vergiftiging.

“De brandweer heeft op de bovenverdieping van het huis met hun apparatuur een verhoogde CO-concentratie vastgesteld”, zegt Janssens. “Bovendien hadden de slachtoffers de uiterlijke kenmerken van een CO-intoxicatie.” Er is een deskundige aangesteld, die verdere vaststellingen zal doen en de oorzaak moet trachten te achterhalen.