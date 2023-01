Amnesty noemt executie Brits-Iraanse man “weerzinwekkend”

Amnesty International noemt de executie van de voormalige Iraans-Britse politicus Alireza Akbari op Twitter een “weerzinwekkende aanval op het recht om te leven”. De uitvoering van de doodstraf van Akbari werd zaterdagochtend bekendgemaakt door het Iraanse regime. Hij was veroordeeld omdat hij zou hebben gespioneerd in Iran namens onder meer het Verenigd Koninkrijk. De man ontkende de beschuldigingen.

“Het gebruik van de doodstraf is afschuwelijk, onder elke omstandigheid. Maar in het geval van Alireza Akbari is het extra schandalig, gezien zijn getuigenissen dat hij in de gevangenis is gemarteld en mishandeld.” Door deze folterpraktijken heeft hij volgens Amnesty misdaden bekend die hij niet heeft gepleegd.

De mensenrechtenorganisatie schrijft ook dat Akbari uiteindelijk is veroordeeld voor “het verspreiden van corruptie op aarde”. Dat is volgens Amnesty een vage aanklacht die Iran wel vaker gebruikt, maar die helemaal niet duidelijk maakt wat iemand heeft misdaan. “De Britse regering moet er alles aan doen om de beweringen van Akbari over foltering te onderzoeken en de Iraanse autoriteiten aansprakelijk te stellen.”

Ook in Londen veroordelen ze de executie. De Britse premier Rishi Sunak zegt dat hij “ontzet” is door het besluit van Iran om de Brits-Iraanse man Alireza Akbari te doden. “Dit was een wrede en laffe daad, uitgevoerd door een barbaars regime zonder respect voor de mensenrechten van hun eigen volk”, schrijft Sunak op Twitter.