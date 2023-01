Vincent Goemaere treedt na drie jaar af als voorzitter van Cercle Brugge en verlaat ook Raad van Bestuur

Vincent Goemaere stopt na drie jaar als voorzitter van Cercle Brugge. Dat heeft de club zaterdagochtend zelf bekendgemaakt. Goemaere zat sinds 2013 in de Raad van Bestuur, waar hij ook zijn taken neerlegt.

Goemaere werd in 2013 lid van de Raad van Bestuur van Cercle Brugge en speelde volgens de club een belangrijke rol in de overname door AS Monaco, die in 2017 plaatsvond. Goemaere werd in januari 2020 na het vertrek van Frans Schotte aangesteld als de nieuwe voorzitter, een rol die hij dus drie jaar lang zou vervullen.

“Tijdens de sportieve ups en downs van de afgelopen jaren was hij altijd een van de voortrekkers van de kenmerkende fighting spirit van Cercle. De slogan never give up is Vincent dan ook op het lijf geschreven”, stelt Cercle Brugge op zijn website. “De voetbalwereld evolueert in een steeds complexere en internationalere context. De voorbije jaren werd daarom een toekomstgerichte strategie ontwikkeld, met respect voor het rijke verleden en met als doelstelling om de positie binnen het Belgische profvoetbal te behouden en te versterken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voorlopig is er nog niets geweten over de opvolger van Goemaere. “Daarover zal later gecommuniceerd worden”, klinkt het. “Vincent en de Raad van Bestuur zijn van mening dat een nieuwe voorzitter nieuwe impulsen kan geven die het succes van Cercle Brugge op lange termijn kunnen garanderen.”

Opnieuw vaste waarde in 1A

Cercle kende in de tien jaar waarin Goemaere bestuurslid was een kortstondig dipje. De Vereniging degradeerde in 2015 uit de eerste klasse, maar promoveerde drie jaar later opnieuw nadat het de titel pakte in 1B. Cercle Brugge is sindsdien opnieuw een vaste waarde geworden in 1A. Momenteel staat de club op een prima tiende plaats in de competitie, de plek waar het vorig seizoen ook al eindigde.