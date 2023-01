Duitse politie zet alles op alles om klimaatactivisten uit bruinkooldorp Lützerath te verwijderen

Ook zaterdag zet de politie haar inspanningen voort om activisten uit het Duitse bruinkooldorp in Lützerath te verwijderen. Agenten klommen in bomen waarin activisten zaten. Dat stelde een reporter van het Duitse persbureau dpa ter plaatse vast.

Energiereus RWE, die eigenaar is van het terrein, trof naar eigen zeggen voorbereidingen om activisten uit een tunnel te verwijderen. De demonstranten in de tunnel stellen het goed, volgens Bente Opitz van de actiegroep ‘Lützerath Lebt’. Ze hebben voldoende proviand om er meerdere dagen door te brengen. Tientallen activisten blijven er nog op daken en in bomen, zegt de actiegroep.

Ondertussen zijn duizenden mensen in het nabijgelegen dorp Keyenberg aangekomen voor een demonstratie tegen de ontruiming van Lützerath. De actievoerders komen uit heel Europa. Er zijn onder meer honderden Nederlanders, Oostenrijkers, Belgen, Fransen en Italianen. Vanuit Keyenberg is het niet ver naar de afgraving waar al naar bruinkool is gegraven. De politie staat met honderden agenten tussen de actievoerders en de afgraving, om te voorkomen dat mensen die betreden.

Lützerath wordt ondanks hevig verzet van klimaatactivisten afgebroken om bruinkool te winnen. Volgens de bezetters leidt dit tot verdere onaanvaardbare opwarming van de aarde.