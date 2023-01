Massa vrienden, collega’s en familieleden nemen afscheid van verongelukte stewardess Greet (52): “Lach naar ons vanuit de lucht”

Putte, Peulis, Muizen

De uitvaartplechtigheid voor de verongelukte stewardess Greet Swiggers uit Peulis (Putte) heeft een massa volk op de been gebracht. Ze werd omschreven als een warme, unieke vrouw die overal straalde en voor humor zorgde. Een week na haar ongeval in Muizen (Mechelen) bleef het ongeloof bij veel aanwezigen groot. “Vorige week rond deze tijd had niemand kunnen vermoeden dat we hier vandaag zouden staan om afscheid te nemen”, klonk het.