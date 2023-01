Rugzak van de jongen (6) die leerkracht neerschoot, was doorzocht, maar er werd geen wapen gevonden

De schietpartij in een Amerikaanse lagere school in Virgina vorige week had misschien kunnen voorkomen worden. Volgens de directeur was een medewerker van de school op voorhand gewaarschuwd dat de amper zesjarige (!) dader een wapen mee had. De jongen schoot later zijn 25-jarige leerkracht neer.

Volgens directeur George Parker werd de rugzak van de jongen wel degelijk doorzocht, maar heeft men daarbij geen wapen gevonden. De jongen schoot uiteindelijk zijn lerares Abigail Zwerner “opzettelijk” neer met het pistool van zijn moeder. De 25-jarige Zwerner werd geraakt in de borststreek en liep ernstige verwondingen op.

“Minstens één medewerker werd op de hoogte gebracht van een mogelijk wapen”, zei Parker in een meeting met de ouders van de school. Waarom het wapen dan niet werd teruggevonden, maakte de schooldirecteur niet duidelijk.

De uitzonderlijk jonge leeftijd van de dader heeft intussen een discussie op gang gebracht over hoe hij berecht moet/kan worden. Momenteel verblijft de jongen in een medische instelling. Ook zijn moeder kan mogelijk veroordeeld worden. Hoewel het wapen legaal in haar bezit was, stelt een wet in Virginia dat het een misdrijf is om een geladen pistool op een plaats achter te laten die toegankelijk is voor een kinderen onder 14 jaar.