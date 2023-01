Verbannen Cyril Ngonge zoekt speelminuten en tekent tot 2027 bij Hellas Verona

Ngonge moet wel eerst nog medische testen ondergaan. De Belg was op persoonlijk niveau al langer rond met Verona, maar de clubs moesten het nog eens worden met elkaar. Dat is nu dus het geval. Bij FC Groningen was de ex-speler van Club Brugge op een zijspoor beland. Hij speelde geen wedstrijden meer en mocht enkel nog meetrainen met de beloften. De reden daarvoor was dat Ngonge zich volgens de ploeg niet aan de huidige normen en waarden van het team hield.

Na RKC, Jong PSV, Club Brugge en FC Groningen wordt de Italiaanse eersteklasser nu de vijfde ploeg uit de loopbaan van Ngonge.