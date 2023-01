Vrouw dood aangetroffen in cel van Brusselse politie

Een vrouw is deze week dood aangetroffen in een cel van de Brusselse politie. Dat meldt Le Soir, en wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het parket gaat uit van een zelfdoding.

De vrouw, een veertiger, zou afgelopen woensdag ’s avonds opgepakt zijn door de lokale politie van Brussel-Elsene. De reden van haar arrestatie is niet bekendgemaakt. Ze werd overgebracht naar een cel in de gebouwen van de federale politie in het voormalige Rijksadministratief Centrum. De lokale politie heeft daar enkele politiecellen in gebruik.

’s Anderendaags, op donderdagochtend, werd de vrouw dood aangetroffen.

Het Brussels parket heeft een onderzoek geopend, en gaat op dit moment uit van een geval van zelfdoding.

Derde overlijden

Volgens Le Soir zijn er twee jaar geleden op korte tijd ook al twee mensen overleden in de cellen van de Brusselse politie. In december 2020 zou een Algerijnse twintiger gestorven zijn. Op 19 januari overleed een dertigjarige Algerijn in een politiecel. Het parket concludeerde toen dat “er geen tussen komst van derden was”.

In diezelfde periode overleed ook in de zone Brussel-Noord de 23-jarige Ibrahima Barrie tijdens een verhoor in het commissariaat, aan een hartstilstand. Zijn dood leidde toen tot zware rellen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.