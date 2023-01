Harry eist dat koninklijke familie zich excuseert bij Meghan

Sinds de release van zijn biografie is het al prins Harry wat de klok slaat. Ook in een recent interview met The Telegraph deed de hertog van Sussex nog enkele opvallende uitspraken. Zo richtte hij zich rechtstreeks tot de koninklijke familie en eiste een verontschuldiging aan Meghan.

“Ik wou dat jullie met me om de tafel konden zitten, en in plaats van te zeggen dat ik waanvoorstellingen heb of paranoïde ben, in gesprek gaan met mij hierover. Ik wil dat er verantwoordelijkheid wordt genomen. En ik wil ook excuses aan mijn vrouw”, zei Harry in The Telegraph, zich rechtstreeks wendend tot zijn familie.

“Jullie weten wat jullie gedaan hebben en ik weet waarom jullie het gedaan hebben. En nu zijn jullie betrapt, dus wees maar gewoon eerlijk en dan kunnen we allemaal verder”, voegde hij eraan toe. Wat Harry daarmee precies bedoelt, is niet helemaal duidelijk, maar zijn woorden tonen eens te meer dat hij niet opgezet is met de gang van zaken in het Britse koningshuis.

In het interview zegt Harry ook dat als mensen eerder naar hem hadden geluisterd, dat er nooit zo een grote kloof zou zijn gegroeid tussen Meghan en de rest van de familie. “Het was allemaal zo vermijdbaar, maar ze konden het niet laten.”

Naar eigen zeggen hoopt Harry met zijn boek het koningshuis te hervormen, zodat niemand nog dezelfde “traumatische” ervaring moet meemaken als hij en zijn broer. De jongste zoon van Koning Charles zegt zich ook verantwoordelijk te voelen voor de kinderen van zijn broer William. “Ik weet dat sowieso een van die kinderen zal eindigen zoals ik, als de reserve. En dat doet me pijn. Het baart me zorgen.” Volgens hem was dat een van de motivaties om het boek te schrijven.