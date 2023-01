Aanslag met vuurwerk tegen vroegere woning drugscrimineel

In de nacht van vrijdag op zaterdag is door onbekenden met een zwaar type vuurwerk gegooid naar de voordeur van een woning in de Koolstraat te Borgerhout. Het gaat om de vroegere woning van de een bekende drugscrimineel die bekend staat als ‘De Algerijn’. Ondertussen wonen er evenwel andere mensen in het pand.

“Op het moment van de feiten heeft niemand de polite verwittigd”, laat het parket weten. “De nieuwe bewoners van het huis waren niet thuis en deden de ontdekking pas kort voor de middag op zaterdag.” Nadat de nieuwe bewoners de schade ontdekten, hebben ze meteen de politie verwittigd.

“Het onderzoek is nog volop lopende”, zegt het parket. Maar toch bestaat er al een vermoeden dat de aanslag niet gericht was op de huidige bewoners, maar wel op de mensen die er voordien woonden. Tot voor enkele maanden werd het huis namelijk bewoond door de moeder van de bekende drugscrimineel Mohamed Reda C. alias ‘De Algerijn’. Pas recent trokken er nieuwe mensen in het pand.

© bfm

In het verleden was het huis al enkele keren het doelwit van aanslagen. In 2017 werd de garagepoort beschoten en in het najaar van 2021 ontplofte een explosief tegen de gevel. ‘De Algerijn’ zit momenteel in de gevangenis. Hij werd afgelopen week veroordeeld tot acht jaar cel voor drugsgeweld, corruptie en de hacking van havenbedrijf AET.

De politie en het labo zijn ondertussen ter plaatse en proberen uit te zoeken door wie de aanslag werd gepleegd. Ook de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen werd gecontacteerd. Het gaat al over de derde aanslag in een week tijd in Antwerpen. Maandag namen onbekenden een woning onder vuur in Merksem, een van die kogels kostte het leven van de 11-jarige Firdaous. Donderdagnacht werd een appartement in Hoboken geviseerd.