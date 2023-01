Met zes maanden uitstel en profleven op een “luxueus kot”: Amber Tysiak maakt de grote sprong naar de ‘place to be’ voor Red Flames

Red Flame Amber Tysiak heeft een toptransfer beet. De 22-jarige alleskunner verlaat OH Leuven en trekt naar de Premier League. Ze ondertekende vrijdag een contract bij West Ham United, de huidige nummer vijf in de Engelse hoogste klasse. en wordt fulltime prof. “Een wereld van verschil. Alles wat het hoort te zijn, eigenlijk”, klinkt het.

“Ik ben heel blij te kunnen tekenen voor West Ham United”, zei Tysiak in een eerste reactie op de website van de Hammers. “Dit is een prachtige club met een rijke geschiedenis. Ik heb al een beetje opzoekwerk gedaan en ik weet dat West Ham traditioneel een club voor harde werkers is. Ik heb het team intussen een paar keer zien spelen en zie een groep speelsters die goed samenwerkt om haar doel te bereiken.”

Tysiak speelde sinds april 2020 voor OH Leuven, dat haar overnam van Racing Genk. Met de Leuvenaars stond ze aan de leiding in de Super League. De Limburgse is een vaste waarde bij de Red Flames en verzamelde sinds haar debuut in februari 2021 twintig caps. Ze maakte ook deel uit van de EK-selectie vorige zomer. Tysiak kan op verschillende posities uit de voeten: centraal achterin, op de flank of voor de verdediging. Daardoor werd ze al snel neergezet als de ‘Vincent Kompany’ van het Belgische vrouwenvoetbal.

Zomer niet, winter wel

Nu gaat ze ‘Vince the Prince’ dus achterna met een avontuur in Engeland. “Ik ben hier nu al een paar dagen”, zegt Tysiak aan de telefoon. “Alles gebeurde stap voor stap. Van de trip naar daar met de auto en de traditionele foto’s tot de medische testen. Vooral de scan van mijn hart was voor de club heel belangrijk. Dat is het sowieso, maar hier vinden ze die procedure cruciaal. Toen bleek dat alles in orde was, kon ik tekenen. Ik heb ook al een eerste keer meegetraind, maar dit weekend spelen zit er nog niet in. Ik ben nog niet speelgerechtigd.”

West Ham is momenteel de nummer vijf in de Women’s Super League, de Premier League voor vrouwen. Een van de beste competities ter wereld. Er was ook interesse uit Duitsland, Italië en Noorwegen, maar de keuze voor de UK was snel gemaakt.

“De speelstijl van West Ham is mij op het lijf geschreven”, aldus de Red Flame. “Je leven geven op het veld, dat spreekt mij aan. Engeland is momenteel het mooiste land om te voetballen, het is de place to be. Het leeft hier ook enorm heb ik al gemerkt. Als je hier een café binnenstapt, staat er regelmatig een vrouwenwedstrijd op. Er zijn ook zo veel meer fans aanwezig en de omkadering hier is gewoon van een ander niveau. Ik word hier ook prof, een wereld van verschil. Alles wat het hoort te zijn, eigenlijk. Je hele dag is mooi geregeld. Ik neem dus afscheid als leerkracht, maar niet met pijn in het hart. Ik ben blij dat ik ondervonden heb dat ik het heel graag deed en dat het daarom een optie is voor na mijn carrière. Ik heb nog jaren genoeg om voor de klas te staan.”

Tysiak kon eigenlijk afgelopen zomer al naar West Ham, maar toen ging de transfer niet door. “Ik ben mijn management heel dankbaar, want ik begrijp er nu nog altijd niet zoveel van”, lacht ze. “Blijkbaar moet je over een periode van twee jaar een bepaald aantal punten halen door wedstrijden te spelen. Het hangt er dan vanaf in welke competitie je actief bent en ook de Champions League telt mee, net als spelen voor de Red Flames. Toen kwam ik nog (net) niet aan het benodigd aantal punten.”

Luxueus kot

Een (kleine) teleurstelling voor Tysiak, maar eentje die ze snel vergat. Net als haar minder EK en ongelukkig moment tijdens de play-offs voor het WK, toen ze een penalty veroorzaakte en rood kreeg in de uiteindelijk verloren wedstrijd tegen Portugal.

“Ik heb de knop snel kunnen omdraaien. Ik was al blij dat ik erbij was op het EK, na mijn blessure in maart. Het was allemaal wel een domper en ik baalde er echt van, maar je moet verdergaan. Anders blijf je hangen in de teleurstelling. Bovendien ging ik weer voor OHL spelen, de club van m’n hart en het beste team qua opleiding voor vrouwen in ons land. Het was een super leuk half jaar en ik hoop dat ik ze heb kunnen helpen op weg naar de titel (OHL staat aan kop momenteel, red.). Ik heb tegen mijn teamgenoten gezegd dat ze me maar spijt moeten doen krijgen van mijn transfer, door die beker in de lucht te steken binnenkort.”

“Ik heb een beetje een dubbel gevoel, maar het was voor mij hét moment om de stap naar het buitenland te maken. Dat was mijn droom. Ik kon deze kans dus niet laten liggen”, aldus Tysiak.

Een eerste buitenlandse trip, het is altijd een sprong in het onbekende. Ook al sprak ze met Justine Vanhaevermaet (Red Flame bij Reading) over Engeland.

“Ik verlaat voor het eerst mijn familie en vrienden, dus er waren wel wat zenuwen. Maar dat is gezonde spanning. Er zijn tegenwoordig zo veel tools om contact te houden. Mijn eerste week is hier alleszins goed verlopen. Ik heb een budget gekregen voor een appartement, maar ik heb ervoor gekozen om in een spelershome te verblijven. Ik ben nog jong hé. Dat is met drie andere speelsters in een huis, waar ik mijn eigen badkamer heb. De keuken en zo delen we. Het is dus een beetje zoals een kot in Leuven, maar dan luxueuzer (lacht). Het is best rustig, want iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen hier”, stelt ze.