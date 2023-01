Zowat 60.000 coronadoden in China sinds begin december, althans volgens officiële cijfers

Na de versoepeling van het strikte coronabeleid, zijn volgens officiële cijfers in China ongeveer 60.000 mensen gestorven aan of met een coronabesmetting. Dat hebben de nationale gezondheidsautoriteiten van het land gemeld. De cijfers liggen een stuk lager dan de internationale schattingen.

Sinds 8 december zijn 5.503 coronapatiënten aan ademhalingsproblemen overleden. En 54.435 andere sterfgevallen in gezondheidsinstellingen waren het gevolg van andere ziekten in combinatie met een coronabesmetting. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 80,3 jaar. Bij ongeveer 90 procent van de gemelde sterfgevallen ging het om mensen ouder dan 65 jaar met onderliggende aandoeningen.

De ongeveer 60.000 slachtoffers die nu officieel bekend zijn gemaakt, liggen aanzienlijk lager dan de internationale schattingen. De in Londen gevestigde data-analist Airfinity schat dat er in China elke dag ongeveer 3,7 miljoen infecties zijn, met ruim 21.000 doden per dag. Volgens deze schattingen zijn er sinds begin december al bijna 350.000 doden gevallen. Tegen eind april zou het aantal coronadoden kunnen oplopen tot 1,7 miljoen, volgens de prognoses. Maar eerst zou de golf afvlakken. Begin maart wordt een nieuwe snelle stijging verwacht.

Na bijna drie jaar heeft Peking op 7 december de meeste van zijn controversiële en strenge coronamaatregelen, zoals lockdowns en massaal testen, abrupt ingetrokken. Sindsdien heeft het coronavirus zich snel door het land verspreid, waardoor ziekenhuizen en crematoria overbelast zijn geraakt. Peking stopte ook met dagelijkse cijfers te geven over het aantal besmettingen en slachtoffers.