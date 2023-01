Koudere temperaturen op komst, maar sneeuwpret hoeven we in Vlaanderen niet te verwachten

Mogelijks had u het woordje “sneeuw” al horen vallen in een van de weersvoorspellingen voor volgende week. Maar wie daarop hoopte voor Vlaanderen, zal waarschijnlijk toch worden teleurgesteld. Als er iets al iets valt, zal het in een natte versie zijn. In de Hoge Venen valt er wel sneeuwpret te beleven.“Maandag verwachten we daar een laagje van 10 centimeter”, zegt weerman David Dehenauw.

Na een lange periode van nattigheid en zachte temperaturen krijgen we de komende dagen opnieuw wat meer winterse omstandigheden op ons bord. Zondag is nog een soort overgangsdag. “Morgen wordt het geleidelijk aan al wat kouder. We krijgen een graad of 8 in het centrum van het land”, zegt Dehenauw. “En er zullen nog wel wat plaatselijke buien passeren, maar het zal zeker niet zo nat zijn als vandaag. We verwachten ook drogere periodes.”

Maandag wordt het dan nog iets kouder. Dan is de kans op sneeuw het grootst, maar vermoedelijk zal die toch vooral in de Hoge Venen vallen, aldus Dehenauw. “Daar verwachten we een tiental centimeter. In Vlaanderen is er ook wel winterse neerslag voorspeld, maar door de temperaturen van 3 à 4 graden zal dat in de praktijk toch eerder over regen of natte sneeuw gaan. Sneeuw die blijft liggen zullen we hier alleszins niet zien.”

Ook de rest van de week is die kans klein. “Vanaf dinsdag wordt het grotendeels droog voor de rest van de week. Hier en daar kan nog wat lichte neerslag vallen, maar die is dan zeer lokaal en zeer tijdelijk.” De temperaturen dalen intussen verder, vooral ’s nachts wordt het fris, voorspelt Dehenauw: “De temperaturen gaan dinsdag en woensdag tot 3 graden overdag en -2 à -3 ’s nachts.”

De vriesnachten blijven voor de rest van de week, maar overdag wordt het wel weer een klein beetje zachter: “Donderdag en vrijdag klimmen de maximumtemperaturen opnieuw een beetje, richting 4 graden, in het weekend krijgen we dan 5 of 6 graden. Normale temperaturen voor de tijd van het jaar eigenlijk.”