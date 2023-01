Gefrustreerde Nederlander laat bom ontploffen bij woning van agent uit wraak voor boete

Een Nederlandse man die zo gefrustreerd was over een boete van zijn zoon, heeft zijn woede op een heel foute manier geuit. Hij zou de opdracht hebben gegeven om een bom te planten bij de woning van de agent die de boete uitdeelde. De verdachte werd afgelopen week samen met de vermoedelijke uitvoerder van de aanslag aangehouden door de Nederlandse politie.

Het voorval dateert van december 2020. Een zwaar explosief ontplofte bij de woning van een Nederlandse agent in de gemeente Best. Er ontstond brand en forse schade, maar de agent en zijn gezin kwamen er ongedeerd vanaf.

Een enorm geluk, want volgens de politie ging het om een explosie met grote kracht die nog veel grotere gevolgen had kunnen hebben. Twee jaar na de feiten is er nu eindelijk een doorbraak in het onderzoek. Twee mannen die ervan verdacht worden verantwoordelijk te zijn voor de aanslag werden afgelopen week opgepakt.

De bomplanter is vermoedelijk een 24-jarige jongeman uit Best, maar de politie richt zijn pijlen vooral op de opdrachtgever: een 42-jarige man uit Waalre. Het vermoedelijke motief van de man is erg opmerkelijk gezien de zware feiten. De man zou wraak hebben willen nemen voor een bekeuring die de agent aan zijn zoon gaf. De zaak wordt wel nog verder onderzocht.

De politievakbond ACP is niet te spreken over de gebeurtenissen. “Zulk grof en levensgevaarlijk geweld, in de privésfeer van een politieman, kennelijk om een uitgeschreven bekeuring. Dit lijkt niet gericht tegen het instituut politie, maar persoonlijk op een mens in politieuniform. Goed dat in deze zaak de verdachten aangehouden zijn en vervolgd worden”, vertelt Maarten Brink van de vakbond aan het Algemeen Dagblad.