Mama van doodgereden Ephrahim (3): “Plots werd het zwart voor mijn ogen en was ik bewusteloos”

Velzeke

“Ik dacht dat we nog voldoende tijd hadden om de straat over te steken. Plotsklaps werd het zwart voor mijn ogen en was ik bewusteloos.” Antoinnette (38), de moeder van de driejarige Ephrahim die op 18 december 2022 overleed na een zwaar verkeersongeval aan de Provinciebaan in Velzeke, vertelde zaterdag wat ze enkele weken geleden meemaakte. Dat deed ze in de marge van een mars waarin vrienden en familieleden meer verkeersveiligheid vroegen.