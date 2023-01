Vier leden uit hetzelfde gezin gewond na botsing in Melsele

Bij een verkeersongeval in de Bergmolenstraat in Melsele raakten zaterdagmiddag vier leden uit hetzelfde gezin gewond.

Het ongeval gebeurde iets na 14 uur in de Bergmolenstraat, een straat in een rustige woonwijk in de gemeente. In een flauwe bocht reden twee bestuurders met hun wagen frontaal tegen elkaar. Eén voertuig werd bestuurd door een verpleegkundige van het Wit-Gele-Kruis. Zij kwam er met de schrik vanaf, maar was wel zwaar onder de indruk.

In het andere voertuig, waarvan het linker voorwiel was afgebroken, raakten drie volwassen en één kind gewond. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De vier maakten deel uit van hetzelfde gezin.

