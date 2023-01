Minstens vijf doden en 27 gewonden bij aanval op woongebouw in Oekraïne

Bij een Russische aanval op een appartementsgebouw in de Oekraïense stad Dnipro, in het oosten van Oekraïne, zijn minstens 5 mensen omgekomen en 27 anderen gewond geraakt. Dat is vernomen bij de lokale autoriteiten. Ook op andere plaatsen was er sprake van raketaanvallen.

“Er zijn al vijf doden en 27 mensen zijn gewond geraakt en in het ziekenhuis opgenomen, onder wie zes kinderen”, aldus de gouverneur van Dnipro, Valentin Reznitsjenko, op Telegram.

De presidentiële administratie in Kiev publiceerde foto’s en video’s van het gebouw dat in puin ligt. Andrij Jermak, leider van de administratie, is ontzet. “Russen zijn terroristen die voor alles gestraft moeten worden”, zei hij. Volgens hem doen de luchtafweer en de luchtmacht hun werk. “We zullen terugslaan”, zei hij ook. Volgens Jermak verandert Rusland niet van tactiek en gaan de Russen voort met aanvallen op civiele infrastructuur.

In het hele land weerklonk zaterdag het luchtalarm. Het gaat om de eerste grote Russische aanval sinds het begin van het jaar. De raketten hebben zaterdag ook kritieke infrastructuur getroffen in de Oekraïense regio’s Charkiv en Lviv in respectievelijk het oosten en westen van het land, aldus lokale functionarissen. De Oekraïense minister van Energie, German Galushchenko, zei zaterdag dat de komende dagen daardoor “moeilijk” zullen zijn op het energiefront. “Door de beschietingen in de meeste regio’s worden noodafsluitingen ingevoerd. De komende dagen worden moeilijk”, schreef hij op Facebook.

Ondertussen zei de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad Kiev dat er in de stad explosies te horen waren en dat luchtafweerraketten doelen troffen.

© EPA-EFE