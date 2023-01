Vele neerslag veroorzaakt opnieuw plaatselijke overschrijdingen alarmdrempels waterlopen

Door de overvloedige regenval van de afgelopen dagen, die ook nog zaterdag blijft aanhouden, is op verschillende plaatsen in Vlaanderen de (pre)waakdrempel overschreden. Dat blijkt zaterdagavond op waterinfo.be.

De prewaakdrempel werd overschreden op twee plaatsen rond het IJzerbekken. Dat is het geval in Roesbrugge en Lo-Fintele. In het Beneden Scheldebekken is op de Durme afwaarts Lokeren de waakdrempel overschreden, de tendens is er momenteel licht stijgend. Ook op de Moervaart ter hoogte van Sinaai werd de waakdrempel overschreden.

In Wallonië is de waarschuwingszone voor overstromingen zaterdag verder uitgebreid. De Beneden-Ourthe, de Vesder, de Amblève, de Our, de Senne, de Viroin, de Beneden- en Boven-Lesse en de Boven-Maas stroomafwaarts en stroomopwaarts, en hun bijrivieren, worden toegevoegd aan de waterlopen in de waarschuwingsfase. Eerder werden al de bekkens van de Beneden-, Midden- en Boven-Semois, de Vierre, de Chiers, de Sûre en hun zijrivieren opgelijst. Het waterniveau zou er nog tot zondagnamiddag stijgen, maar de alarmdrempels zouden niet worden overschreden. De rest van Wallonië bevindt zich in normale fase, aldus de bevoegde Waalse dienst.