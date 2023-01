Organisatie tevreden met inschrijvingen: 30.000 Kazou-plekken de deur uit

Het werd vorige week bekendgemaakt. Ouders zouden niet langer met tien laptops tegelijk moeten klaarzitten om hun kind in te schrijven voor een zomerkamp. Wel zou iedereen één link krijgen om op zaterdag 14 januari hun kind in te schrijven.

Zogezegd zo gedaan. En ook nu gingen bijna alle plaatsen in recordtempo de deur uit. “Zo’n 41.000 ouders hadden een link aangevraagd, 36.000 ouders hebben hun link ook gebruikt”, zegt woordvoerster Florence Slock. Het duurde dan ook niet lang voor 70 procent van de kampplaatsen - zo’n 30.000 - bezet raakten.

Heel wat ouders belandden nog op een reservelijst. “We raden aan om daar niet al te veel over te stressen. Zondagochtend gaan we die reservelijsten verwerken en kan er nog heel wat verschuiven.”

Maar zoals dat gaat met zaken waar de vraag groter is dan het aanbod, ook nu vallen heel wat kinderen uit de boot. Op sociale media uitten verschillende ouders hun onvrede over het feit dat hun kind zelfs niet op een reservelijst geraakte.

Andere ouders zaten dan weer met vier klaar om een hele groep vriendinnen in te schrijven. “In het algemeen vinden we dat het heel goed verlopen is. Het klopt dat een groep vrienden net iets meer kans maakt omdat er dan meer ouders klaarzitten. Maar we willen vasthouden aan het principe dat je alsnog met je vrienden op vakantie kan. Moesten we dat veranderen, zouden we eveneens veel vragen en boze ouders krijgen.”