Te koop: eeuwenoude drogisterij De Walvis in Sint-Niklaas: “Als je binnenwandelt, ga je meteen honderd jaar terug in de tijd”

De oudste en wellicht ook mooiste drogisterij De Walvis van Sint-Niklaas wordt verkocht. Het gebouw in de Ankerstraat is gebouwd in 1875 en werd een tiental jaar geleden gesloten.

Josephine Amand is vrijdag pas 101 jaar oud geworden en heeft beslist om haar oude winkel De Walvis te verkopen. Het is een uniek en geklasseerd pand met heel wat geschiedenis. In 1919 werd de drogisterij er geopend en sindsdien is de tijd er stil blijven staan.

De iconische gevel van De Walvis. — © Huysewinkel

“De Walvis is de enige drogisterij in Vlaanderen die sinds 1919 onveranderd is gebleven”, weet Jolien Catthoor van vastgoedkantoor Huysewinkel, dat de verkoop regelt. “Als je er binnenwandelt ga je meteen honderd jaar terug in de tijd. Alles is er nog aanwezig, gaande van kastjes tot hun marmeren handvaten. Het is de bedoeling dat het winkelgedeelte dan ook onaangeroerd blijft. De koper zal het pand moeten opknappen en goed bewaren. Maar er is ook wel ruimte om in te wonen.”

De kostprijs bedraagt 230.000 euro en er is veel interesse. “We hebben zelfs al een extra kijkdag moeten inlassen”, besluit Catthoor.

Meer info op de site van de makelaar

© huysewinkel