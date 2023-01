Peer/Bocholt

Samen zwanger zijn met je dochter: het was niet gepland, maar wel een droom die uitkwam voor Veerle De Meersman (42) uit Peer en Lauren Weyen (22) uit Bocholt. “We kolven samen af. We geven samen de borst. Eigenlijk doen we alles samen met onze kindjes Isaly en Vince. Heel gemakkelijk.”