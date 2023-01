Wouter Vandenhaute zet een stap terug en wordt niet-uitvoerend voorzitter bij Anderlecht: “De aanstelling van Mazzu was een inschattingsfout”

“De Raad van Bestuur betreurt de commotie die in de voorbije dagen ontstaan is rond Jean Kindermans”, luidt het in een statement van paars-wit. “De bestuursleden onderschrijven ondubbelzinnig het belang van de jeugdacademie voor de club en de verdiensten van Jean Kindermans, alsook de nood om te blijven vernieuwen. Binnen deze ambitie is het de intentie van de club om samen met Jean Kindermans verder te werken aan de toekomst van Neerpede.”

“Ondanks een zware week voor iedereen die de club een warm hart toedraagt, zitten de Raad van Bestuur, de aandeelhouders en het management op één lijn wat de toekomst betreft. De club hoopt dat ook de supporters de rangen zullen sluiten en als één man achter de club blijven staan.”

Vandenhaute: “Vorig jaar leken we echt terug”

In een video blikt Wouter Vandenhaute terug op zijn tijd als voorzitter van Anderlecht. “Een van de eerste beslissingen die ik heb genomen was het aanstellen van Vincent Kompany als trainer. Ik sta hier nog altijd helemaal achter want we zaten helemaal op dezelfde lijn. We wilden de Anderlecht-fierheid terugbrengen. Ik vind dat we dat in die twee jaar heel goed hebben gedaan. Er waren goeie en minder goeie momenten, maar uiteindelijk hebben we twee jaar na elkaar Play-off 1 gehaald. Vorig jaar haalden we dan weer de bekerfinale. Het leek of we echt terug waren.”

“Ik heb echter moeten vaststellen dat de chemie de laatste maanden wat minder was”, gaat Vandenhaute verder. “We hebben hier samen over gepraat en zijn zo tot de conclusie gekomen dat het beter was om de samenwerking te beëindigen. Vincent is zo in een heel serene sfeer naar Burnley kunnen vertrekken.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

“Na Vincent wilden we een ervaren coach binnenhalen die de Belgische competitie ook kende. Zo kwamen we bij terecht bij Felice Mazzu. In een eerste fase werkte dit goed en kenden we een goede competitiestart. We bereikten ook de Europese groepsfase. Maar daarna is het heel snel verbrokkeld en bleek dat de manier van werken van Mazzu vrij haaks stond op de zeer moderne manier van werken van Vincent. Dat was een serieuze inschattingsfout. We hebben daar ook conclusies uit getrokken en achteraf bekeken had ik misschien toch meer mijn best moeten doen om Kompany bij ons te houden.”

Vandenhaute sprak zich tot slot nog uit over de aanstelling van nieuwe coach Brian Riemer. “Met de komst van Brian gaan we nu heel hard terug naar wat we in die twee jaar met Vincent hebben opgebouwd. Brian is een heel moderne trainer en heeft al een stuk meer ervaring dan Vincent. Hij is al gepokt en gemazeld in de Premier League, maar qua ideeën komt hij uit dezelfde school als Kompany.”

Ook over de sportieve situatie van Anderlecht spreekt Vandenhaute zit uit. “Ik ben bijzonder ontgoocheld over onze plaats in het klassement. Dat is niet de plaats waar Anderlecht hoort. We moeten proberen zo snel mogelijk omhoog te klimmen. We hebben zeker een deel van het geluk niet aan onze zijde gehad, maar daar kan je niet alles op steken. We hebben zeker niet onze beste zomermercato achter de rug. Anderzijds hebben onze scouts de afgelopen 3 jaar in zeer moeilijke omstandigheden, met weinig middelen, goed werk geleverd. Nu hebben we een mindere zomermercato gehad, en dat betaal je cash.”

“Natuurlijk willen en zullen wij ons versterken tijdens deze mercato. Ik wil benadrukken dat wij vandaag een gezonde club zijn. Er zijn weer allerlei berichten verschenen de afgelopen dagen over de belabberde financiële toestand waarin wij ons zouden bevinden, maar dat klopt gewoon niet. Wij hebben onze schulden weggewerkt, we hebben vers kapitaal aangetrokken. En we gaan dat kapitaal op een verstandige manier inzetten.”