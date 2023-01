Doelpunt van Cyriel Dessers kon niet baten: coach Cremonese wordt vlak na wedstrijd ontslagen na vierde nederlaag op rij

Met zeven punten uit achttien wedstrijden is de club dan ook troosteloos laatste. Het telt bovendien al een achterstand van acht punten op de eerste plaats boven de degradatiezone.

Het doelpunt van Dessers mocht dus niet baten voor Massimiliano Alvini, die sinds afgelopen zomer aan het roer stond bij Cremonese. Voor onze landgenoot was het zijn derde goal in zestien competitiewedstrijden in loondienst van de club uit Lombardije. Dessers, die vorig jaar voor zo’n 6 miljoen euro van Genk overkwam, is doorgaans basisspeler bij Cremonese.