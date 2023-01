Dit controversiële doelpunt zorgde voor consternatie in Manchester derby én frustratie bij Pep Guardiola: “De regels zijn gewoon de regels”

Manchester United won zaterdag de altijd felbevochten derby tegen stadsgenoot City met 2-1. Na afloop ging het vooral over de gelijkmaker van Bruno Fernandes. Die bracht Man U met een discutabel doelpunt terug in de wedstrijd. De hoofdrolspelers bij deze fase: de Portugees zelf, ploeggenoot Marcus Rashford, de scheidsrechter en … de VAR.

De feiten: in minuut 78 schiet Bruno Fernandes Man United met de 1-1 weer op gelijke hoogte. De Portugees verschalkte City-doelman Ederson na een gemeten voorzet van Casemiro. Alleen was die voorzet eigenlijk voor Marcus Rashford bedoeld, maar de Engelsman laat de bal slim lopen omdat hij doorheeft dat hij buitenspel staat.

De assistent-scheidsrechter zag echter dat Rashford buitenspel stond en keurt het doelpunt af. Maar dat was buiten de VAR gerekend, die de goal alsnog goedkeurde. De redenering van de videoref: Rashford raakt de bal niet en neemt dus niet deel aan het spel.

De beslissing van de VAR zorgde voor furieus protest van de spelers van Manchester City, die meenden dat Rashford wel degelijk deelnam aan het spel en zo ook een invloed had op hun verdedigers. Manuel Akanji en Kyle Walker zich concentreerden na de voorzet van Casemiro immers op Rashford, die met de bal aan de haal leek te willen gaan. Hierdoor had Fernandes vrijspel eenmaal Rashford het leer liet passeren. (Lees verder onder de video.)

Net als zijn spelers was ook Pep Guardiola achteraf not amused. “Rashford stond buitenspel, Fernandes niet. Maar of Rashford nu deelnam of niet, hij zorgde voor afleiding van onze doelman en onze defensie”, reageerde hij misnoegd. “De regels die ik ken zijn gewoon de regels.”

Ook op Twitter roerde men zich stevig in de discussie. Daarbij werd toch vooral geopperd dat het doelpunt gewoon had moeten worden afgekeurd.

Na afloop van de partij kwam het in de spelerstunnel dan ook nog eens tot een opstootje tussen spelers van beide ploegen. Eerder had Grealish, maker van het doelpunt bij Man City, ook al moeite om zich op het veld zelf in te houden tegenover de wedstrijdleiding

© REUTERS

© REUTERS