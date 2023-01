Gustaph vertegenwoordigt België op het Eurovisiesongfestival: “Het is echt heel surreëel”

België heeft gekozen: Gustaph zal ons land vertegenwoordigen op het podium van het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Tijdens een liveshow wist hij de kijkers en vakjury te overtuigen met een de funky popsong Because of you, ronddraaiende discobollen en een sterke boodschap. “Het is echt heel surreëel” klinkt het.

Het was nipt, maar België zal in mei de Antwerpse zanger Gustaph, met zijn nummer Because of you naar het Eurosongfestival sturen. Hij won de live-uitzending van Eurosong op Eén. “Ik vond het optreden vooral fijn en ik was gefocust, maar ik was even vergeten dat erna nog wel iets zou kunnen volgen”, klinkt het na zijn overwinning. “Ik ben heel blij en vereerd dat België heeft gekozen voor iets positiefs en toont dat er plaats is voor dit soort nummers en acts.”

Op de tweede plek, met één puntje verschil van Gustaph (die er 278 had – vakjury en televoting opgeteld) eindigden de Starlings met hun liefdesnummer Rollercoaster, dat vooral veel punten van het publiek kreeg. Op de derde plaats eindigde gala dragot met T’inquiète.