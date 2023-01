Dodentol van vliegtuigcrash in Nepal loopt op: al 40 lichamen geborgen

In Nepal is een passagiersvliegtuig met 72 inzittenden, waaronder meerdere buitenlanders, neergestort vlak voor de landing op Pokhara International Airport. Volgens de lokale autoriteiten werden er al minstens 40 dodelijke slachtoffers geteld. De reddingsacties zijn nog volop aan de gang.

“Het vliegtuig is in stukken gebroken”, zei een woordvoerder van het leger aan persagentschap Reuters. “We verwachten nog meer lichamen te ontdekken de komende uren.” Geleidelijk aan loopt het dodentol verder en verder op. Het is afwachten of er mensen de crash overleefd hebben.

Het gaat om een ATR 72-toestel van Yeti Airlines, zo bevestigt de maatschappij aan de Kathmandu Post. Het vliegtuig dat zo’n 15 jaar oud zou zijn, stortte zondagochtend neer op weg van de hoofdstad Kathmandu naar Pokhara. Onder de 72 passagiers zaten verschillende buitenlanders. Volgens het persagentschap Reuters is er sprake van vijf Indiërs, vier Russen, twee Zuid-Koreanen, een Ier, een Australiër, een Fransman en een Argentijn.

Pokhara is een toeristisch stadje in het Himalaya-gebergte van waaruit veel trektochten vertrekken richting Annapurna Base Camp. Het loopt er vol met jonge backpackers die zich voorbereiden op de zware trektocht.

De lokale televisie en sociale media tonen beelden van dikke zwarte rookwolken rond het neergestortte vliegtuig. Reddingswerkers en heel wat andere mensen hebben zich verzameld rond het wrak.

De Nepalese premier Pushpa Kamal Dahal heeft een noodbijeenkomst van zijn kabinet bijeengeroepen om de situatie te bespreken. Op sociale media reageerde hij al kort op de crash: ““Ik ben diep bedroefd door het trieste en tragische ongeval van Yeti Airlines ANC ATR 72 die met passagiers van Kathmandu naar Pokhara vloog”

Vliegtuigongelukken zijn niet heel uitzonderlijk in Nepal. De hoge bergtoppen en onstabiele weersomstandigheden kunnen er voor erg lastige condities zorgen.

