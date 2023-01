Nu ook officieel: Anderlecht telt meer dan 4 miljoen euro neer voor Deense flankaanvaller Anders Dreyer

Het is nu ook volledig in kannen en kruiken. Anderlecht maakte zonet de komst bekend van Anders Dreyer. De Deense flankaanvaller komt over van Midtjylland en is de eerste winteraanwinst voor paars-wit en nieuwe CEO Jesper Fredberg. De 24-jarige Dreyer kost 4,25 miljoen euro en tekende tot 2027.

De marktwaarde van Dreyer wordt op 8 miljoen euro geschat, maar de Deense club haalde de flankaanvaller vorige zomer weg in moeilijke omstandigheden bij het Russische Rubin Kazan. Daarom had hij een opstapclausule bij Midtjylland van 4,25 miljoen euro. De vleugelspeler, die zowel links als rechts kan spelen, tekent bij Anderlecht tot 2027.

CEO Sports Jesper Fredberg is tevreden met de transfer: “Dit was een unieke kans om een speler als Anders binnen te halen. Anders is een echte ploegspeler, hij is beslissend en heeft veel individuele kwaliteiten. Als hardwerkende en slimme speler is hij even goed zonder bal. Hij is jong, maar heeft wel al veel ervaring op zijn teller. En bovenal passen zijn kwaliteiten perfect bij de speelstijl die we bij de club aan het implementeren zijn. We hebben Anders ook leren kennen als iemand met een goede mentaliteit, wat voor ons ook belangrijk is.”

Dreyer zal met het rugnummer 36 spelen.