“Alle ogen op Anderlecht gericht afgelopen week, maar ook in Brugge loert een crisis om de hoek”

Het was al Anderlecht dat de klok sloeg deze week. In Brugge moeten ze zich hebben verkneukeld. Niet alleen omwille van de ellende in het huishouden van de rivaal, maar vooral omdat ze zelf na een 2 op 12 in de competitie en een bekeruitschakeling uit het vizier bleven. De crisis in Brussel overschaduwde de sluimerende crisis in Brugge. Niets is een drama vanmiddag maar beiden willen absoluut een verlies vermijden.