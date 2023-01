Komt het nog goed tussen Harry en de rest van het koningshuis? Insiders verwachten “vredesgesprekken” in aanloop naar kroning

Eerst was er de veelbesproken Netflix-documentaire, dan de onthullende biografie. De relaties tussen prins Harry en de andere Britse royals is er de laatste weken niet beter op geworden. Maar toch is een verzoening nog steeds een mogelijkheid, zeggen bronnen uit het koningshuis aan The Times.

“De situatie is wel degelijk herstelbaar”, denkt een van de bronnen. “Beide partijen moeten hooghartig zijn en toegeven dat ze niet alles goed gedaan hebben, en zelfs veel verkeerd. Dat zal flexibiliteit vergen, maar het is zeker mogelijk.”

Volgens de bron zullen het Britse koningshuis en Harry & Meghan de komende maanden toenadering zoeken tot elkaar. “Harry zou moeten samenzitten met Charles en William, met eventueel ook een paar andere familieleden erbij. Liefst zijn daar ook enkele mensen bij die Harry altijd gesteund hebben, zodat hij niet het gevoel heeft dat hij belazerd wordt.”

Zowel Koning Charles als prins Harry zouden openstaan voor een gesprek, denkt de insider. William die in het bijzonder werd geviseerd in de biografie van Harry, wordt waarschijnlijk het moeilijkst te overtuigen. Maar de bron gaat ervan uit dat William trouw genoeg is aan de monarchie om zijn trots opzij te zetten.

En dan is het maar te hopen dat de verzoening op tijd kan plaatsvinden zodat ze in één grote familie de kroning van Koning Charles kunnen bijwonen op 6 mei. Vooralsnog is het nog onduidelijk of Harry en Meghan nu wel of niet een uitnodiging kunnen verwachten.