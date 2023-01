“Wouter Vandenhaute mag nu geen meekijkende schoonmoeder worden bij Anderlecht”

Met Marc Coucke (57) heeft Anderlecht nu een niet-uitvoerende eigenaar en met Wouter Vandenhaute (60) is er nu ook een niet-uitvoerende voorzitter. Dat om van RSCA opnieuw een goed uitvoerende club te maken. Het is de bedoeling dat de Deen Jesper Fredberg (CEO Sports) en Kenneth Bornauw (CEO Non Sports) de dagelijkse leiding van de club in handen nemen zonder dat er over hun schouder wordt meegekeken. De fans blijven erg sceptisch, maar het is nu aan het RSCA-bestuur om de twijfel weg te werken.