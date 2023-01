Van Quickenborne (Open VLD) wil boetes voor cokegebruik fors optrekken

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gaat de boetes voor het gebruik van hard drugs gevoelig optrekken tot 1.000 euro en dat koppelen aan een bevel tot betaling. Ook de controles worden uitgebreid. Dat heeft de minister zondag verklaard in De Zevende Dag op Eén.

Na de dood van een elfjarig meisje in Antwerpen, dat vermoedelijk het slachtoffer werd van de strijd tussen drugsbendes, werd ook richting de druggebruikers gekeken. De teneur was dat zij - ook als ze occasioneel cocaïne gebruiken - mee de veiligheid in het gedrang brengen, klonk het bij premier Alexander De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

Minister Van Quickenborne herinnerde eraan dat vorig jaar boetes van 75 tot 150 euro zijn ingevoerd voor wie op gebruik wordt betrapt. Maar die boetes mogen voor de minister wel wat hoger. “Wie 50 euro kan betalen voor een gram coke, kan die 150 euro ook betalen”, luidde het. Daarom is hij van plan boetes van 1.000 euro in te voeren voor wie betrapt wordt op het gebruik van hard drugs.

De minister wil ook de controles die vandaag op festivals plaatsvinden, uitbreiden naar het hele grondgebied. Via die controles kregen meer dan 6.000 mensen vorig jaar een boete opgelegd. Daarnaast zal Van Quickenborne een bevel tot betaling aan die boetes koppelen, zodat die uiteindelijk via de belastingen worden geïnd indien iemand weigert te betalen.