Duitse politie gaat verder met ontruimen ‘bruinkooldorp’ Lützerath

De Duitse politie gaat zondag verder met het ontruimen van het dorp Lützerath, dat plaats moet maken voor de uitbreiding van een bruinkoolmijn. Activisten hebben zich nog verschanst in het dorp, twee van hen zitten in een tunnel onder het dorp, schrijft Der Spiegel op de website. Lützerath ligt in Noordrijn-Westfalen.

De politie vatte woensdag de ontruiming aan, maar nog steeds zijn er enkele activisten verschanst. Zo is de politie ook zondag in de weer om activisten uit bomen te halen, waar zij al jaren in boomhutten bivakkeren. De politie heeft een kraan ingeschakeld, aldus een politiewoordvoerder. De actievoerders zeggen dat leden van een arrestatieteam de bomen in klimmen om mensen eruit te halen.

Het energiebedrijf RWE gaat naar bruinkool graven in de mijn. De politie heeft RWE ook verantwoordelijk gemaakt voor de “redding” van de twee activisten die in het tunnelsysteem zitten. De tegenstanders van de mijnbouw maken zich daar zorgen over, “omdat RWE niet om mensenlevens geeft”. RWE probeert de twee ervan te overtuigen vrijwillig uit de tunnel te komen. Het energiebedrijf zegt tegen de West Deutsche Rundfunk (WDR) de stabiliteit van de tunnel continu te monitoren.

Zaterdag kwam het tot confrontaties tussen de activisten en de politie bij een grote demonstratie tegen de mijnbouw. Ruim 35.000 mensen hadden zich verzameld voor een mars tegen de bruinkoolwinning. Duizenden van hen maakten zich los van de grote groep en gingen rond de kuil staan waar naar kolen wordt gegraven. Gemaskerde actievoerders zochten de confrontatie met de politie. Het aantal gewonden na zaterdag is nog onduidelijk, schrijft de Rheinische Post. Volgens de actiegroep Lützerath Lebt zijn er meerdere zwaargewonden.

De politie heeft intussen 150 onderzoeken opgestart naar demonstranten.