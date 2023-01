Blauw-zwart huldigt clubicoon Ruud Vormer bij aftrap tegen Anderlecht met knappe tifo

Begin januari had de 34-jarige Nederlander zijn transfer dan eindelijk beet. Vormer was jarenlang het boegbeeld en aanvoerder van de kampioensploeg en maakte vijf landstitels mee, maar afgelopen twee seizoen belandde hij op een zijspoor en kwam amper nog aan selecties toe. Hij speelde sinds 2014 voor Club Brugge.

Vormer was kroongetuige van de heropstanding van blauw-zwart in België. Hij kwam maar liefst 356 keer uit voor Club, goed voor 63 goals en 95 assists. En of de fans ‘hun Ruud’ nog niet vergeten zijn. Een prachtige tifo sierde het stadion en Vormer werd ook door voorzitter Bart Verhaeghe in de bloemetjes gezet.

© BELGA