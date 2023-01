Politie verspreidt opsporingsbericht voor 52-jarige Erwin Thiry uit Evergem

De 52-jarige Erwin Thiry werd vrijdagmiddag voor het laatst gezien toen hij omstreeks 12.00 uur de woning van een vriend verliet in de Doornzeelzestraat in Evergem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Daarom heeft de politie nu een opsporingsbericht verspreid op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen.

Erwin is 1m85 lang en normaal gebouwd. Hij heeft kort grijzend haar, een stoppelbaard en draag een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij zwarte slippers van het merk “UMBRO”.

De politie vermeldt dat hij verward kan overkomen. Aan Erwin zelf wordt gevraagd contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen. Heeft u meer informatie over Erwin, neem dan contact op met de politie via e-mail (opsporingen@police.belgium.eu) of via het gratis nummer 0800 30 30 0.