Oekraïense reddingswerker getuigt over gruwel na raketaanslag op appartementsgebouw

In de Oekraïense stad Dnipro heeft een Russische raket gisteren een appartementsgebouw volledig verwoest. Daarbij zijn al minstens 21 doden gevallen, al zal dat aantal vermoedelijk nog oplopen. De reddingswerkers doen hun uiterste best om zoveel mogelijk mensen te redden, maar een dag na de feiten blijven de omstandigheden moeilijk.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag konden in totaal 38 mensen gered worden, maar naar verluidt zijn er ondertussen nog meer dan 43 mensen vermist, vermoedelijk bedolven onder het puin. De kans dat ze nog levend teruggevonden worden, is “minimaal”, zegt burgemeester Boris Filatov aan persagentschap Reuters.

“Moge God ons helpen om nog een aantal overlevenden te vinden. Maar ik vrees dat het aantal doden in de tientallen zal lopen.” Filatov spreekt over 72 verwoeste appartementen. Volgens hem gaat het om een heel onnauwkeurig uitgevoerde raketaanval die vermoedelijk gericht was op een elektriciteitscentrale in de buurt.

In de Washington Post doen enkele getuigen hun verhaal over de moeilijke reddingsoperatie die twee uur na de inslag op gang kwam. De 32-jarige Maksym Chornyi, die aan de andere kant van Dnipro woont, hielp als vrijwilliger mee met de reddingsactie bij het appartementsgebouw. Toen hij hoorde over de aanval, twijfelde hij niet: hij haastte zich naar het gebouw en begaf zich meteen tussen de brokstukken. Toen hij na enkele uren gevraagd werd van het puin af te gaan zodat grote machines konden worden ingezet, kon hij enkel nog toekijken.

© REUTERS

Op de achtste verdieping zag hij een arm uitsteken van een bebloede oudere vrouw genaamd Lyuba. Ze lag begraven onder het puin en kon amper bewegen. Onder haar waren tientallen appartementen ingestort, maar de vrouw bleek nog in leven. Ze zwaaide met een rood stukje stof en riep luidkeels om hulp.

“Stop Rusland!”

Rond 20.00 uur konden reddingswerkers haar uiteindelijk toch bevrijden. Chornyi zag ook een man aan de andere kant van het gebouw die niet meer gered kon worden. “Zijn ingewanden waren uit zijn lichaam gerukt en er was bloed langs de muur gestreken. Verschrikkelijk.”

Lyuba werd uiteindelijk met een gezicht vol bloed overgebracht naar de medische hulp. Natalya, een van de medewerkers van het Oekraïense Rode Kruis liet zich ontvallen dat Lyuba’s benen waarschijnlijk allebei gebroken waren. Toen een journalist van The Washington Post Natalya vroeg welke boodschap ze de wereld in wou sturen na deze aanval, stond haar antwoord snel klaar: “Stop Rusland!”

De aanval op Dnipro kwam vrij onverwacht. De stad werd eerder als relatief veilig aanzien. Vele inwoners van Marioepol of de regio’s rond Luhansk en Donetsk waren zelfs naar Dnipro gevlucht. “Er zijn geen veilige plaatsen meer in Oekraïne”, besloot inwoner Maksym Chornyi na de traumatiserende ervaring. “Europa moet dat begrijpen. Raketten kunnen binnenkort ook bij hun belanden.”