Oldtimer crasht op parking Makro: “Bezig met opnames voor een videoclip”

Op de parking van supermarkt Makro in Deurne is zaterdagavond een oldtimer gecrasht. Volgens de eigenaar werd er een videoclip opgenomen en was de bestuurder meteen na het ongeval verdwenen.

De hulpdiensten werden zaterdagavond rond 20.30u naar de parking van de recent gesloten hypermarkt Makro in Deurne gestuurd. Daar was een oldtimer gecrasht onder een hokje waar vroeger winkelkarren geplaatst werden. “Het voertuig stond op verschillende betonblokken onder het hokje”, vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van de politiezone Antwerpen.

© bfm

De eigenaar van de auto is een man van 24 jaar, hij stond ter plaatse te wachten op de politie en verklaarde dat hij er opnames voor een videoclip aan het maken was. “De man vertelde dat hij iemand anders met zijn auto liet rijden en dat die in cirkels is beginnen te rijden”, aldus Bruyns. “Volgens de eigenaar was de bestuurder die het ongeval veroorzaakte onmiddellijk verdwenen.”

Omdat de wagen vaststond op de betonblokken moest hij getakeld worden. De brandweer moest het dak van het schuilhokje verwijderen om de takeldienst ruimte te geven.

© bfm

© bfm

sare