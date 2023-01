REACTIES. Ontevreden gezichten bij Club Brugge: “We missen efficiëntie”, Vertonghen blij met punt “gezien het spelbeeld”

Bart Verbruggen: “Ja, ik heb beetje een gemengd gevoel. Ik denk dat we de laatste tien minuten goed de 1-1 houden, maar die gelijkmaker hoeft niet te vallen maar OK een punt is mooi meegenomen. Op naar de volgende match. We bespreken van vooraf dat we moeten blijven gaan, complimenten aan de jongens.”

Verbruggen ging ook iets verder in op welke invloed de huidige situatie heeft bij de Brusselaars. “Als ploeg probeer je je daar van af te sluiten, want voor ons ligt het werk alleen op het veld. We lezen ook wel eens wat en krijgen van onze familie wel eens iets doorgestuurd maar we proberen al onze focus op het veld te leggen”, getuigt de doelman van Anderlecht.

“Tevreden met deze prestatie? Dat vind ik altijd een lastige. Ik ben blij dat ik elke wedstrijd mag spelen. Je kan niet zeggen dat het goed ging tegen Union bijvoorbeeld vorige week. Ben gewoon blij dat ik elke week opnieuw kan kijken waar ik me kan verbeteren. Dat is het voornaamste.”

Jan Vertonghen: “Als je het spelbeeld ziet, moet je blij zijn met een punt. Brugge zit ook in een moeilijke periode. Club speelde daarentegen wel goed en wij niet. We willen werken, maar we geven nog te veel kansen weg. Natuurlijk het spelbeeld, we zijn nog te slordig en dan die tegengoal is ook weer iets tactisch dat op het veld iets beter kon opgelost worden al is dat ook wel de kwaliteit van Brugge op dat moment”, was de wedstrijdanalyse van de verdediger. Ook hij gaf zijn mening over de situatie bij de club.

“Wij komen telkens aan op Neerpede en bereiden ons voor op de wedstrijd. Je krijgt wel dingen mee natuurlijk, dat is normaal maar ik denk dat we ons er vrij goed van kunnen afsluiten. We hebben ook een trainer die van buitenaf komt . Dat scheelt ook, ik denk dat de stabiliteit er nu wel is”, legt Vertonghen uit die het opneemt voor Wouter Vandenhaute, die zaterdag een stap opzij zette.

“Ik probeer me er ook vanaf te sluiten, ik kom hier gewoon om te voetballen. Ik heb er vertrouwen in dat de mensen die erover beslissen het beste met Anderlecht voorhebben. Ook Vandenhaute, ik kende hem al voor hij werkzaam was bij Anderlecht. Hij is gewoon een superfan. Hij wil net zoals iedereen dat Anderlecht weer komt waar het hoort te staan”, verdedigt Vertonghen Vandenhaute.

Denis Odoi: “Zitten in negatieve flow”

“Ik denk dat alleen maar de drie punten telden vandaag. Ik denk vandaag dat we dominant speelden, ook de tweede helft. In de eerste moeten we eigenlijk al een goal maken. We komen nochtans goed uit de kleedkamer en dan krijg je opnieuw meteen drie kansen en daar gaat er geen één van binnen. Dan moet je zo hard werken om die ene goal te maken en dan moet je het resultaat kunnen vasthouden maar je weet dat er nog kansen gaan komen voor hen”, aldus Odoi. “Maar die tegengoal.. dat is nog niet eens een kans. Misschien dat er iemand van ons eerder moet uitstappen, misschien ik, maar dan wijkt die bal af eerst op mij en dan op Brandon (Mechele, red.), gewoon schijt. De laatste wedstrijden zitten we in een negatieve flow. Dat we de kansen niet afmaken, de efficiëntie ontbreekt, als groep moeten we ons mentaal weerbaarder tonen.”

Hans Vanaken: “Besef nog altijd niet hoe het hier gelijk is geëindigd”

“Ik besef nog altijd niet hoe het hier 1-1 kan eindigen”, vertelt een teleurgestelde Vanaken. “Heel veel kansen afgedwongen, waar we meer mee moeten doen. Als het 3 à 4-0 is, valt er niks over te zeggen volgens mij. Ik kan me niet echt een schot op doel herinneren langs hun kant. Een bal die twee keer afwijkt, dus dat is heel zuur. Aan de andere kant was het spel goed, daar moeten we op verderbouwen en na verloop van tijd zal het geluk wel keren. Op dit moment hebben we een goede overwinning nodig. Vandaag had dat gekund en had dat een heel mooi gevoel gegeven voor de komende weken. Jammer genoeg niet zo, we moeten nu gewoon zien dat we donderdag hetzelfde brengen en meer doelpunten maken”, aldus Vanaken.