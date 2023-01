Jagers schieten geliefde familiehond neer, omdat ze hem verwarren met coyote

In Berks County in Pennsylvania was zaterdagochtend een luid schot te horen. Chris Heller was er aan het wandelen met zijn twee honden, Hunter en Freya. Hunter is een 8-jarige Malamute mix, terwijl Freya een 4-jarige Duitse Herder is. Beide honden hadden een gekleurd harnas aan en liepen aan de leiband, vertelde Heller aan The Philadelphia Inquirer. De man kwam tijdens zijn wandeling met de honden enkele jagers tegen en vertelde hen dat hij met zijn honden zou vertrekken binnen enkele minuten. De jagers zeiden volgens Heller dat ze hun groep zouden waarschuwen dat er honden in de buurt waren - maar het lijkt erop dat men die boodschap niet heeft gekregen.

Een luide knal klonk niet veel later en Hunter werd geraakt. Blijkbaar had een jager de hond verward met een coyote. Hunter woog ongeveer 40 kilo, meer dan het dubbele van een grote Oosterse coyote, vertelde zijn baasjes. Het gewicht van Hunter en het heldere harnas dat hij droeg, had de schutter moeten doen pauzeren, zeiden ze. Hoewel de hond op een wolf leek, leven wolven al meer dan een eeuw niet meer in Pennsylvania. “Dit was een familie huisdier,” vertelde Jennifer Heller donderdag aan The Inquirer. “Het was geen wild dier. Hij was geliefd en werd verzorgd. We noemden hem ‘de kaasman’ omdat hij van zuivelproducten hield. We kochten hem om met kaas.”

Jagen op coyotes is in de staat toegelaten en januari en februari zijn daarvoor het piekseizoen. De jagers die Hunter doodschoten, waren volgens de lokale jachtorganisatie dan ook niet in strijd met de wetgeving. Zij noemen het voorval “een vergissing.”

Maar de familie Heller wil het hier niet bij laten. Zij spraken met een advocaat die hen wil bijstaan om een rechtszaak aan te spannen. Maar daar heeft de familie het geld momenteel niet voor. Daarom startten ze een inzamelactie onder de hashtag #justiceforhunter. (sgg)