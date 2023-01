Tien doden en 39 gewonden bij bomaanslag op kerk in Congo

Bij een bomaanslag op een kerk van de Pinksterbeweging in Kasindi, in de provincie Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo, zijn zondag zeker 10 mensen om het leven gekomen en 39 gewond geraakt, zo maakte het leger bekend.

De explosie met een “geïmproviseerd springtuig” vond plaats tijdens een doopplechtigheid. Volgens legerwoordvoerder Anthony Mwalushay heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist. Er werd in verband met de explosie een Keniaanse staatsburger gearresteerd.

De regering spreekt van een “zuiver terroristische daad” en vermoedt dat de aanval is uitgevoerd door de rebellengroepering Forces démocratiques alliées (ADF).

De ADF presenteren zich als een tak van de Islamitische Staat in Centraal Afrika. Ze worden beschuldigd van verschillende aanslagen in Oost-Congo en Oeganda. De Oegandese en Congolese legers lanceerden in 2021 een gezamenlijke operatie tegen de ADF, maar zijn er tot nu toe niet in geslaagd het geweld te bedwingen.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties uit 2022 is de ADF de afgelopen tien jaar verantwoordelijk voor de massamoord op duizenden burgers in de provincies Noord-Kivu en Ituri.