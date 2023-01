Chelsea haalt Oekraïens toptalent definitief binnen: Mykhailo Mudryk tekent contract voor maar liefst 8,5 jaar en wordt meteen warm onthaald

De aanvaller van Shakhtar Donetsk stond al geruime tijd in de belangstelling van een heel rijtje Premier League-ploegen. Arsenal toonde nadrukkelijke interesse, maar het is uiteindelijk stadsgenoot Chelsea die de Oekraïener in huis haalt. De Blues betalen 70 miljoen euro voor Mudryk. Daar komen mogelijk nog 30 miljoen euro aan bonussen bovenop. Die cijfers maakte Shakhtar op haar website openbaar.

“Ik ben zo blij om hier te zijn”, zei Mudryk, een achtvoudig Oekraïens international, in een eerste reactie op de website van Chelsea. “Dit is een enorme club, in een fantastische competitie. Het is een heel aantrekkelijk project voor mij op dit punt in mijn carrière. Ik kijk er naar uit mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en te werken en leren van coach Graham Potter en zijn staf.” Bij Shakhtar maakte Mudryk dit seizoen indruk met tien goals en acht assists in achttien wedstrijden.

Voorgesteld tijdens de rust

Mudryk werd zondag voorgesteld tijdens de rust van de match tussen Chelsea en Crystal Palace, die Chelsea uiteindelijk met 1-0 won. The Blues kunnen zijn hulp goed gebruiken, want voorlopig staan ze pas op een gedeelde negende plek in de Premier League. Chelsea is al uitgeschakeld in de FA Cup en League Cup, maar komt wel nog uit in de Champions League. Daarin is Borussia Dortmund in de achtste finales de tegenstander.

Eerder deze wintermercato haalde Chelsea ook al verdediger Benoit Badiashile (Monaco), middenvelder Andrey Santos (Vasco da Gama) en aanvallers Joao Felix (Atlético Madrid, huur) en David Datro Fofana (Molde) aan boord.

© AP

© AFP