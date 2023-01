Newcastle boekt nipte zege tegen Fulham nadat bizar penaltydoelpunt van Aleksandar Mitrovic wordt afgekeurd

Ook op zondag werd er in de Premier League gevoetbald. Newcastle speelde op hetzelfde moment tegen Fulham en behaalde hetzelfde resultaat: 1-0. De uitslag had echter helemaal anders kunnen zijn, want een opmerkelijk penaltydoelpunt van Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) namens Fulham werd afgekeurd.

Newcastle leek op zijn beurt lang op weg naar een doelpuntloos gelijkspel tegen Fulham, maar halverwege de tweede helft waren het de bezoekers die een kans tot scoren kregen vanaf de penaltystip. Dat lukte Aleksandar Mitrovic ook, maar het doelpunt werd afgekeurd. Mitrovic gleed immers uit en raakte de bal daardoor twee keer, wat niet toegelaten is bij een penalty tot een andere speler de bal heeft geraakt.

Newcastle ontsnapte dus, maar leek alsnog slechts een punt over te houden aan de match. Tot Alexander Isak in minuut 89 alsnog voor de bevrijdende 1-0 zorgde. Ook voor de Zweed was het een bevrijding, want hij was een paar maanden out met een hamstringblessure en mocht pas voor de tweede keer weer meespelen bij Newcastle.

Chelsea wint derby

Chelsea kwam zondag ook in actie in een Londense derby tegen Crystal Palace. De Blues werden gered door een treffer van Kai Havertz, bijna halverwege de tweede helft. De match eindigde eveneens op 1-0.

Chelsea deelt in de stand de negende plek met Liverpool: beide teams hebben 28 punten. Newcastle is derde met 38 punten - het deelt die plek met Manchester United - en nadert zo tot op een puntje van Manchester City, dat zaterdag de stadsderby van United verloor.