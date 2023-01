Deelneemster Miss Universe verrast met ‘unieke jurk’, maar onze eigenste Pommelien Thijs was haar al voor

Miss Thailand maakte tijdens haar deelname aan Miss Universe indruk met haar inventieve outfitkeuze. Anna Sueangham-iam betrad het podium in een jurk gemaakt van lipjes van frisdrankblikjes. Dat werd nadien uitgebreid besproken op het internet. Zilver-zangeres Pommelien Thijs deed de koppen vorig jaar al draaien, toen ze in een topje van eenzelfde design de rode loper van de MIA’s bewandelde.

De gerecycleerde jurk van de Thaise schoonheid Anna Sueangham-iam is een hot topic bij de fans van Miss Universe. Voor het ontwerp werd de Thaise designer Manirat ingeschakeld. Hij verfraaide de honderden lipjes door er Swarovski-kristallen in te verwerken. Het kleed vormt een ode aan de ouders van de kandidate, die afvalverzamelaars zijn.

Zangeres en actrice Pommelien Thijs verscheen vorig jaar al op de rode loper met een topje gemaakt uit zo’n driehonderdtal lipjes van frisdrankblikjes. Minus de Swarovski-kristallen, maar wel volledig van eigen makelij. “Op Tiktok zag ik een handtas van lipjes passeren”, zei Thijs toen. “Ik vond het meteen een heel leuke textuur.” Toen ze in de kringloopwinkel op een broodmand gemaakt uit lipjes stuitte, toverde ze het om tot een orginele outfit voor de awardshow.

Niet comfortabel

Het hele proces nam zo’n twintig uur in beslag, zei de #LikeMe-ster. “Net voor de MIA’s zat ik het om 2 uur ’s nachts nog af te werken, anders was ik er niet geraakt”, klonk het. Al was het niet het meest comfortabele kledingstuk om de hele avond mee rond te lopen, bleek achteraf gezien. “De stukjes loshangende ijzerdraad en de lipjes zelf zijn scherp. Ik heb servetten tussen de top en mijn huid gepropt om de schade te beperken, maar het hielp niet echt. Ik sta vol kleine krasjes.”

Hoewel Thijs het topje sindsdien misschien maar wijselijk in de kast heeft laten hangen, maakt de zangeres nog steeds al haar outfits zelf en werkt ze aan een eigen naaiboek. “Het is voor mij heerlijk om bezig te zijn met verschillende materialen en nieuwe dingen te maken. Zéker als het uit afval kan.” Gesmolten plastiek, mos en textielverf passeerden al de revue.

Benieuwd in welke orginele outfit Pommelien Thijs op donderdag 26 januari de MIA’s zal bijwonen. De ster is namelijk genomineerd voor de categorieën Doorbraak, Nederlandstalig, Solo Vrouw, Hit Van Het Jaar en Videoclip (met haar single Ongewoon).