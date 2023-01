CHALLENGER PRO LEAGUE. Beerschot komt niet afgescheiden aan kop na nederlaag in spektakelstuk tegen Deinze

Deinze en Beerschot moesten elkaar normaal midden december partij geven, maar door de ijskoude temperaturen was het veld in de Dakota Arena toen onbespeelbaar. Deinze nam met een maand vertraging de beste start en Alessio Staelens (26. en 45.) zette de bezoekers in de eerste helft op een dubbele achterstand.

Thibo Baeten bracht met de 2-1 in de 71e minuut echter de spanning terug. Diezelfde Baeten (85.) was vijf minuten voor tijd de held met de gelijkmaker op strafschop. Via Bafodé Dansoko (90.) bleven de drie punten toch nog in Deinze.

Beerschot en SK Beveren tellen elk 35 punten uit achttien wedstrijden en voeren de Challenger Pro League aan, voor RWDM (34 punten). Deinze heeft als nummer acht 24 punten.