Greta Thunberg weggevoerd door politie in bruinkooldorp Lützerath

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is zondag door de politie weggevoerd tijdens een anti-kolenmijnprotest in Duitsland, meldt het Duitse dagblad Bild. Thunberg werd door de politie meegenomen in het ‘bruinkooldorp’ Lützerath, waarvan demonstranten probeerden te voorkomen dat de bruinkool onder de grond wordt gedolven.