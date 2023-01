Man gearresteerd na vondst van uraniumspoor op Heathrow

Agenten van de grenspolitie vonden het radioactieve materiaal op 29 december bij een lading schroot die, volgens de krant The Sun, afkomstig was uit Pakistan en bestemd was voor Iraniërs in het Verenigd Koninkrijk.

De politie in Cheshire arresteerde de man, een zestiger, op grond van de terrorismewet. Hij is voorwaardelijk vrij tot april.

“Ik wil duidelijk maken dat ondanks deze arrestatie, en op basis van wat we momenteel weten, dit incident nog steeds niet lijkt te zijn gelinkt aan een directe bedreiging voor het publiek”, aldus Richard Smith, commandant van Met’s Counter Terrorism Command. “Speurders gaan door met hun onderzoek om er zeker van te zijn dat dit zeker het geval is.”