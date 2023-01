Dodental na Russische raketaanval Dnipro stijgt naar 30

Het dodental in de Oekraïense stad Dnipro door een Russische raketaanval zaterdag is gestegen naar dertig, melden Oekraïense autoriteiten. De raket raakte een flatgebouw, waarbij ook 73 gewonden vielen. 39 mensen konden worden gered uit het puin van het gedeeltelijk ingestorte gebouw, onder wie dertien kinderen. De burgemeester van Dnipro zei zondag dat er weinig hoop meer is dat er nog overlevenden onder het puin worden gevonden.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak zondag de Russische bevolking toe in zijn dagelijkse videoboodschap. “Ik zou iedereen in Rusland willen aanspreken die zelfs nu nog niet een paar veroordelende woorden over heeft voor deze terreur”, zei de president, in het Russisch. “Jullie laffe stilzwijgen zal pas eindigen als deze terroristen op een dag ook achter jullie aan komen.”

Reddingswerkers bleven zoeken naar meer dan 30 mensen in het puin van het flatgebouw. “We vechten voor iedereen”, zei Zelenski. “En het reddingswerk zal doorgaan zolang er ook maar de minste kans is om een leven te redden.”

Rusland heeft zondag de verantwoordelijkheid opgeëist voor de raketaanvallen van zaterdag, die behalve op Dnipro ook op onder meer Kiev en Charkov waren gericht. De Russische president Vladimir Poetin zegt positief te zijn over de voortgang van wat hij de speciale militaire operatie in Oekraïne noemt.

