Antigifcentrum: “Laat je verwarmingstoestel jaarlijks controleren”

Vorig jaar lieten in ons land zestig mensen het leven bij een CO-vergiftiging. Het Antigifcentrum raadt daarom aan om een CO-meter in huis te halen. “Een goede meter met het juiste keurmerk die in de buurt van de verbrandingsketel en de slaapkamer hangt, kan die levens redden”, zegt prof. dr. Dominique Vandijck, directeur van het Antigifcentrum.

Maar zo’n CO-meter mag enkel als aanvulling dienen, benadrukt Vandijck. “Je moet altijd eerst kijken naar de oorzaak van CO, namelijk de verbrandingsbron. Het is zo belangrijk om de verwarmingsketel jaarlijks te laten controleren. Ook de schouw en de verluchtingspijp moeten nagekeken worden. Is alles goed afgesloten? Zitten er nergens verstoppingen? Zeker bij een kachel die lang niet meer gebruikt wordt, is het belangrijk om zeer alert te zijn.” Vandijck wijst ook op het belang van verluchting, wat de CO-concentraties in de lucht kan verlagen. “Bijna elk uur zijn er eigenlijk vijf minuten frisse buitenlucht nodig.”

Het is ook belangrijk om een CO-vergiftiging snel te herkennen. “Je kan het vergelijken met een griep of verkoudheid. Mensen voelen zich moe, loom, draaierig of hebben last van braken. Tot ze buiten een luchtje gaan scheppen, dan voelen ze zich weer beter. Dat is een teken aan de wand.”(nba, hh )