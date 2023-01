In zijn eentje heeft een gangster in Knokke een gouden kunstwerk van Arne Quinze ter waarde van 2,2 miljoen euro uit een galerij gestolen. Maar bijna vijf jaar na die spectaculaire roof, die amper vier minuten duurde, is de dader nooit gevonden. Omdat de zaak nooit kon worden opgehelderd, heeft het parket het onderzoek afgesloten.