Op visite bij de absolute elite: Vlaamse ondernemer (26) mag met Bill Gates naar Davos

In vijf jaar tijd van een studentenproject naar een uitnodiging voor het Wereld Economisch Forum in Davos. Soms gaat het snel. Héél snel. Andreas De Neve van de Gentse start-up Techwolf trekt deze week met een paper over het ethisch gebruik van artificiële intelligentie naar het Zwitserse bergdorp. Als 26-jarige tussen wereldleiders en CEO’s van multinationals. “Het wordt hard werken om daar niet uit de boot te vallen.”