Sammy Mahdi in ‘Het huis’: “Als staatssecretaris had ik mijn vader teruggestuurd naar Irak”

Maandagavond is Sammy Mahdi – samen met zijn chowchow Pamuk – te gast in ‘Het huis’. — © VRT

“Mijn vader verbleef in de jaren 70 illegaal in België. Als ik toen staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, had ik hem teruggestuurd naar Irak.” Dat zegt Sammy Mahdi maandagavond in ‘Het huis’ op Eén. De CD&V-voorzitter herhaalt er ook dat hij een agnost is.

Reportagemaker Eric Goens strikte Mahdi als een van de gasten in zijn programma, naast onder meer Olympisch kampioene Nina Derwael en zangeres Camille Dhont. In de aflevering gaat het vooral over de roots van de partijvoorzitter. Mahdi is de zoon van een Vlaamse katholieke moeder en een Irakese islamitische vader. Bisschop Luc Van Looy vroeg zich daarbij onlangs af of een moslim wel aan het hoofd van de christendemocraten kan staan. “Maar ik ben geen moslim. Ik ben een agnost, ik weet niet wat er hierna gebeurt.” Al voor zijn voorzitterschap onthulde Mahdi dat hij “niet zo religieus” is.

In de kinderkamer van ‘Het huis’ blikt Sammy Mahdi terug op zijn jeugd als zoon van een Vlaamse moeder en Irakese vader. — © VRT

Ook zijn vader komt ter sprake. Hussain Mahdi kwam in de jaren 70 een jaar naar België om te studeren. Aan de hogeschool leerde hij Mahdi’s moeder Claudine kennen. Een jaar later moest Hussain terugkeren naar Irak, maar omdat hij niet onder het regime van Saddam Hoessein wilde leven, koos hij voor België. Wel verbleef hij illegaal in ons land.

Wat een staatsecretaris voor Asiel en Migratie – Mahdi’s vorige functie – in dat geval zou doen? “Hem terugsturen naar zijn land”, aldus Mahdi. “Mijn vader was te trots om asiel aan te vragen en wou niets van de staat. Hij wou gewoon meteen met mijn moeder trouwen, omdat hij verliefd op haar was.” In de aflevering komt Mahdi’s vader ook zelf op bezoek.

Sammy Mahdi’s vader Hussain komt op bezoek in ‘Het huis’. — © VRT

